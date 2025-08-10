Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 34686 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 110742 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 89599 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 264630 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 150679 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 324332 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 298314 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106645 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149276 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79329 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ9 серпня, 21:09 • 16303 перегляди
росія заявляє про свою ключову роль у вірмено-азербайджанському врегулюванні9 серпня, 21:57 • 10479 перегляди
Київ продовжує очищати двори та вулиці від покинутих та пошкоджених авто: де залишилося найбільшеPhoto01:20 • 10910 перегляди
кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW02:33 • 13288 перегляди
Тисячі ізраїльтян вийшли на протест через план Нетаньягу щодо ГазиPhoto04:40 • 17744 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 324335 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 204827 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 298315 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 304391 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 211956 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Девід Леммі
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Донецька область
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 48925 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 110750 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 304391 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 224388 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 233799 перегляди
Шахед-136
Економіст (журнал)
TikTok
Instagram
Пістолет

Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху 7 червня, отримавши поранення в голову та ногу. Його стан погіршився до критичного, потрібне нейрохірургічне втручання через крововилив у мозок.

Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху

Політик зазнав замаху 7 червня, під час передвиборної кампанії  З того часу він перебуває в лікарні в Боготі, столиці Колумбії.

Передає УНН із посиланням на El Confidencial.

Деталі

Стан здоров'я колумбійського кандидата в президенти Мігеля Урібе, який був поранений у червні, погіршився до критичного. 

За даними фахівців з лікарні Санта-Фе у столиці Колумбії Боготі, у результаті крововиливу в мозок Урібе потребує "нейрохірургічного втручання". Урібе продовжує перебувати в реанімаційному відділенні.

Довідка

39-річного Урібе, члена правої партії Демократичного центру, було поранено двічі в голову та одне в ліву ногу, коли він керував політичним мітингом у парку в районі Моделія у Боготі.

За даними поліції, підозрюваним у скоєнні злочину є підліток віком близько 15 років. За інформацією влади, у зв'язку з нападом затримано шістьох підозрюваних. Вони припускають, що стрілець, ймовірно, був найнятий членами розпущеної на даний час партизанської організації ФАРК.

Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе важко поранений під час передвиборчого заходу в Боготі08.06.25, 09:26 • 5018 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Колумбія