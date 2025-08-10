Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху
Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху 7 червня, отримавши поранення в голову та ногу. Його стан погіршився до критичного, потрібне нейрохірургічне втручання через крововилив у мозок.
Політик зазнав замаху 7 червня, під час передвиборної кампанії З того часу він перебуває в лікарні в Боготі, столиці Колумбії.
Деталі
Стан здоров'я колумбійського кандидата в президенти Мігеля Урібе, який був поранений у червні, погіршився до критичного.
За даними фахівців з лікарні Санта-Фе у столиці Колумбії Боготі, у результаті крововиливу в мозок Урібе потребує "нейрохірургічного втручання". Урібе продовжує перебувати в реанімаційному відділенні.
Довідка
39-річного Урібе, члена правої партії Демократичного центру, було поранено двічі в голову та одне в ліву ногу, коли він керував політичним мітингом у парку в районі Моделія у Боготі.
За даними поліції, підозрюваним у скоєнні злочину є підліток віком близько 15 років. За інформацією влади, у зв'язку з нападом затримано шістьох підозрюваних. Вони припускають, що стрілець, ймовірно, був найнятий членами розпущеної на даний час партизанської організації ФАРК.
