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Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе важко поранений під час передвиборчого заходу в Боготі

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Під час передвиборчого заходу в Боготі було важко поранено кандидата в президенти Колумбії Мігеля Урібе. Його було поранено пострілом в голову, нападника затримано.

Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе важко поранений під час передвиборчого заходу в Боготі

Колумбійське суспільство стало свідком жаху політичного насильства 7 червня. На заході політичної кампанії у столиці Колумбії Мігель Урібе Турбай, сенатор від опозиційної партії "Демократичний центр" і кандидат у президенти Колумбії, став жертвою нападу - в нього стріляли, передає УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

У Колумбії кандидат від опозиції на президентських виборах наступного року отримав серйозні поранення внаслідок застосування вогнепальної зброї під час передвиборчого заходу в Боготі.

Соціальні мережі були заполонені фотографіями нападу, на яких видно 39-річного Урібе Турбая, який виступає перед своїми прихильниками в місті Фонтібон, коли чоловік підійшов ззаду, щоб вистрілити в правого політика. Одна з куль влучила йому в голову, повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленнями ЗМІ, підозрюваним у стрільбі був 15-річний юнак. Його заарештували. Мер Боготи Карлос Галан підтвердив, що ймовірного нападника спіймали. За даними влади, внаслідок нападу ще двоє людей отримали поранення.

Напад на молодого політика викликав шок з обох боків політичного спектру країни.

Колишній президент правого крила Альваро Урібе – лідер партії "Демократичний центр" Урібе Турбая – також засудив насильство проти одного зі своїх передкандидатів, заявивши, що напад являє собою напад "проти надії нації".

З другого боку, президент Колумбії Густаво Петро, ​​лівий, використав свої соціальні мережі, щоб засудити напад і висловити свою солідарність з родиною Урібе Турбая:

Колумбія не повинна вбивати своїх дітей, бо вони також наші діти

- написав він.

Президент Колумбії скасував свою заплановану поїздку до Франції для участі в саміті ООН з питань океану, щоб контролювати ситуацію після нападу.

Зазначимо, що Урібе є рішучим критиком Петро. Сенатор оголосив минулого жовтня, що балотуватиметься на посаду президента у 2026 році.

Урібе критикує основні напрямки політики президента Колумбії Петро, ​​включаючи його амбітний "Повний мир" проти незаконних збройних груп та його реформи систем охорони здоров'я, праці та пенсійного забезпечення. Сенатор також звинувачує президента у підриві конституційного ладу та інституційної стабільності колумбійської держави.

Довідково

Урібе походить з родини, яка давно формувала політику країни. Його дід, Хуліо Сезар Турбай, був президентом південноамериканської країни з 1978 по 1982 рік. Його мати, Діана Турбай, була відомою журналісткою, яку викрав Медельїнський картель сумнозвісного наркобарона Пабло Ескобара. Вона загинула під час невдалої спроби військового порятунку у 1991 році. Мігель Урібе не є родичем колишнього президента Альваро Урібе, який очолює свою партію "Демократичний центр".

Нагадаємо

УНН передавав, що Колумбія оголошувала надзвичайний стан через насильство між партизанськими угрупованнями, що призвело до загибелі 100 осіб. Влада розгортала 5000 військових та евакуювала майже 20 000 людей з трьох департаментів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Густаво Петро
Колумбія
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