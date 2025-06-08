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Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе тяжело ранен во время предвыборного мероприятия в Боготе

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Во время предвыборного мероприятия в Боготе был тяжело ранен кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе. Он был ранен выстрелом в голову, нападавший задержан.

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе тяжело ранен во время предвыборного мероприятия в Боготе

Колумбийское общество стало свидетелем ужаса политического насилия 7 июня. На западе политической кампании в столице Колумбии Мигель Урибе Турбай, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" и кандидат в президенты Колумбии, стал жертвой нападения - в него стреляли, передает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

В Колумбии кандидат от оппозиции на президентских выборах в следующем году получил серьезные ранения в результате применения огнестрельного оружия во время предвыборного мероприятия в Боготе.

Социальные сети были заполнены фотографиями нападения, на которых видно 39-летнего Урибе Турбая, выступающего перед своими сторонниками в городе Фонтибон, когда мужчина подошел сзади, чтобы выстрелить в правого политика. Одна из пуль попала ему в голову, сообщают местные СМИ.

По сообщениям СМИ, подозреваемым в стрельбе был 15-летний юноша. Его арестовали. Мэр Боготы Карлос Галан подтвердил, что вероятного нападавшего поймали. По данным властей, в результате нападения еще два человека получили ранения.

Нападение на молодого политика вызвало шок с обеих сторон политического спектра страны.

Бывший президент правого крыла Альваро Урибе – лидер партии "Демократический центр" Урибе Турбая – также осудил насилие против одного из своих предкандидатов, заявив, что нападение представляет собой нападение "против надежды нации".

С другой стороны, президент Колумбии Густаво Петро, ​​левый, использовал свои социальные сети, чтобы осудить нападение и выразить свою солидарность с семьей Урибе Турбая:

Колумбия не должна убивать своих детей, потому что они тоже наши дети

- написал он.

Президент Колумбии отменил свою запланированную поездку во Францию для участия в саммите ООН по вопросам океана, чтобы контролировать ситуацию после нападения.

Отметим, что Урибе является решительным критиком Петро. Сенатор объявил в прошлом октябре, что будет баллотироваться на пост президента в 2026 году.

Урибе критикует основные направления политики президента Колумбии Петро, ​​включая его амбициозный "Полный мир" против незаконных вооруженных групп и его реформы систем здравоохранения, труда и пенсионного обеспечения. Сенатор также обвиняет президента в подрыве конституционного строя и институциональной стабильности колумбийского государства.

Справочно

Урибе происходит из семьи, которая давно формировала политику страны. Его дед, Хулио Сезар Турбай, был президентом южноамериканской страны с 1978 по 1982 год. Его мать, Диана Турбай, была известной журналисткой, которую похитил Медельинский картель печально известного наркобарона Пабло Эскобара. Она погибла во время неудачной попытки военного спасения в 1991 году. Мигель Урибе не является родственником бывшего президента Альваро Урибе, возглавляющего свою партию "Демократический центр".

Напомним

УНН передавал, что Колумбия объявляла чрезвычайное положение из-за насилия между партизанскими группировками, что привело к гибели 100 человек. Власти разворачивали 5000 военных и эвакуировали около 20 000 человек из трех департаментов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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