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Колумбія пообіцяла "війну" лівим партизанам після загибелі 100 людей

Колумбія пообіцяла "війну" лівим партизанам після загибелі 100 людей

Київ • УНН

 • 29066 перегляди

Колумбія оголосила надзвичайний стан через насильство між партизанськими угрупованнями, що призвело до загибелі 100 осіб. Влада розгорнула 5000 військових та евакуювала майже 20 000 людей з трьох департаментів.

Колумбія у понеділок заприсяглася оголосити "війну" лівим партизанам, оголосивши надзвичайний стан і розгорнувши тисячі солдатів для стримування насильства, внаслідок якого загинуло щонайменше 100 людей і який загрожує зірвати крихкий мирний процес у країні, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Усього за п'ять днів кровопролиття було зафіксовано у трьох департаментах Колумбії - від віддалених джунглів Амазонки на півдні до гірського північно-східного кордону з Венесуелою, де бойові дії спричинили переміщення майже 20 000 осіб.

Аналітики кажуть, що сплеск насильства був викликаний війною за сфери впливу між ополченцями, які суперничають, які бачать у застої мирного процесу загрозу своїй єдності та своїм надприбутковим доходам від торгівлі кокаїном.

Президент Густаво Петро, ​​який досі робив ставку на стратегію деескалації та діалогу, дав зрозуміти, що криза призведе до зміни політики.

У понеділок він виступив із попередженням на адресу лідерів Національної визвольної армії (ELN), яка, як кажуть, стояла за нападами на конкуруючі ліві угруповання у прикордонному регіоні, внаслідок чого загинуло 80 людей.

"ELN обрала шлях війни, і війна у них буде", - сказав Петро, ​​перш ніж локально оголосити стан "внутрішніх заворушень" та "економічного надзвичайного стану".

Ці заяви дають місцевій владі можливість обмежувати пересування людей, серед інших заходів.

Близько 5000 військовослужбовців вже розміщено у прикордонній зоні, сподіваючись стримати один із найстрашніших проявів насильства, яке Колумбія бачила за останні роки.

Протягом вихідних налякані жителі везли рюкзаки та речі на мотоциклах та човнах або забивалися до кузовів відкритих вантажівок, щоб тікати з прикордонного регіону.

Колумбійський військовий генерал Ерік Родрігес повідомив, що понад 19 800 людей уже зібралися у притулках у Тібу та інших містах.

Інші перетнули кордон із Венесуелою - для деяких це повернення до країни, з якої вони тікали від економічних та політичних потрясінь.

У понеділок міністерство оборони Колумбії також повідомило, що 20 людей загинули в боях між лівими угрупованнями, що суперничають, у джунглях департаменту Амазонки Гуав'ярі.

У зіткненнях брали участь угруповання FARC, що відкололися, - ліві партизани, які, на відміну від залишків Революційних збройних сил Колумбії, не підписали мирних угод.

Зіткнення стали серйозним випробуванням для Петро, який з моменту свого обрання у 2022 році підтримував політику "повного миру".

Зіткнувшись із запеклим опором, він розпочав переговори з різними озброєними угрупованнями - прихильниками жорсткої лінії, які, як і раніше, контролюють частини Колумбії.

Критики стверджують, що його "примирливий" підхід надихнув угруповання, глибоко залучені до організованої злочинності, і дозволив їм наростити владу та вплив.

Доповнення

Як пише видання, Колумбія насолоджувалась майже десятиліттям відносного миру, але окремі райони країни, як і раніше, контролюються різними лівими партизанами, правими воєнізованими формуваннями та наркокартелями.

Мирна угода з FARC 2016 року була сприйнята як поворотний момент у шістдесятирічному конфлікті між колумбійськими силами безпеки, партизанами, правими воєнізованими формуваннями та наркоторговцями, внаслідок якого загинуло майже пів мільйона людей.

Проте дисидентські угруповання продовжують контролювати територію у кількох частинах Колумбії, найбільшого у світі виробника кокаїну, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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