Колумбия пообещала "войну" левым партизанам после гибели 100 человек

Колумбия в понедельник поклялась объявить "войну" левым партизанам, объявив чрезвычайное положение и развернув тысячи солдат для сдерживания насилия, в результате которого погибли по меньшей мере 100 человек и который угрожает сорвать хрупкий мирный процесс в стране, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Всего за пять дней кровопролитие было зафиксировано в трех департаментах Колумбии - от отдаленных джунглей Амазонки на юге до горной северо-восточной границы с Венесуэлой, где боевые действия вызвали перемещение почти 20 000 человек.

Аналитики говорят, что всплеск насилия был вызван войной за сферы влияния между соперничающими ополченцами, которые видят в застое мирного процесса угрозу своему единству и своим сверхприбыльным доходам от торговли кокаином.

Президент Густаво Петро, который до сих пор делал ставку на стратегию деэскалации и диалога, дал понять, что кризис приведет к изменению политики.

В понедельник он выступил с предупреждением в адрес лидеров Национальной освободительной армии (ELN), которая, как говорят, стояла за нападениями на конкурирующие левые группировки в приграничном регионе, в результате чего погибло 80 человек.

"ELN выбрала путь войны, и война у них будет", - сказал Петр, прежде чем локально объявить состояние „внутренних беспорядков" и „экономического чрезвычайного положения".

Эти заявления дают местным властям возможность ограничивать передвижение людей, среди прочих мер.

Около 5000 военнослужащих уже размещены в пограничной зоне, надеясь сдержать одно из самых страшных проявлений насилия, которое Колумбия видела за последние годы.

В течение выходных напуганные жители везли рюкзаки и вещи на мотоциклах и лодках или забивались в кузова открытых грузовиков, чтобы бежать из приграничного региона.

Колумбийский военный генерал Эрик Родригес сообщил, что более 19 800 человек уже собрались в убежищах в Тибу и других городах.

Другие пересекли границу с Венесуэлой - для некоторых это возвращение в страну, из которой они бежали от экономических и политических потрясений.

В понедельник министерство обороны Колумбии также сообщило, что 20 человек погибли в боях между соперничающими левыми группировками в джунглях департамента Амазонки Гуавьяри.

В столкновениях участвовали отколовшиеся группировки FARC - левые партизаны, которые, в отличие от остатков Революционных вооруженных сил Колумбии, не подписали мирных соглашений.

Столкновения стали серьезным испытанием для Петро, который с момента своего избрания в 2022 году поддерживал политику "полного мира".

Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, он начал переговоры с различными вооруженными группировками - сторонниками жесткой линии, которые по-прежнему контролируют части Колумбии.

Критики утверждают, что его "примирительный" подход вдохновил группировки, глубоко вовлеченные в организованную преступность, и позволил им нарастить власть и влияние.

Дополнение

Как пишет издание, Колумбия наслаждалась почти десятилетием относительного мира, но отдельные районы страны по-прежнему контролируются различными левыми партизанами, правыми военизированными формированиями и наркокартелями.

Мирное соглашение с FARC 2016 года было воспринято как поворотный момент в шестидесятилетнем конфликте между колумбийскими силами безопасности, партизанами, правыми военизированными формированиями и наркоторговцами, в результате которого погибло почти полмиллиона человек.

Однако диссидентские группировки продолжают контролировать территорию в нескольких частях Колумбии, крупнейшего в мире производителя кокаина, отмечает издание.