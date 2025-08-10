Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе находится в критическом состоянии после покушения
Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе находится в критическом состоянии после покушения 7 июня, получив ранения в голову и ногу. Его состояние ухудшилось до критического, требуется нейрохирургическое вмешательство из-за кровоизлияния в мозг.
Политик подвергся покушению 7 июня, во время предвыборной кампании. С тех пор он находится в больнице в Боготе, столице Колумбии.
Детали
Состояние здоровья колумбийского кандидата в президенты Мигеля Урибе, который был ранен в июне, ухудшилось до критического.
По данным специалистов из больницы Санта-Фе в столице Колумбии Боготе, в результате кровоизлияния в мозг Урибе нуждается в "нейрохирургическом вмешательстве". Урибе продолжает находиться в реанимационном отделении.
Справка
39-летний Урибе, член правой партии Демократического центра, был ранен дважды в голову и один раз в левую ногу, когда он руководил политическим митингом в парке в районе Моделия в Боготе.
По данным полиции, подозреваемым в совершении преступления является подросток в возрасте около 15 лет. По информации властей, в связи с нападением задержаны шесть подозреваемых. Они предполагают, что стрелок, вероятно, был нанят членами распущенной в настоящее время партизанской организации ФАРК.
