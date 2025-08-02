"Точну кількість не знаю": Буданов розповів, скільки замахів пережив

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не знає точної кількості замахів на нього, проте ця цифра близько 20. Про це Буданов сказав в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.

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Чесно, я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точну кількість не знаю. Понад десять точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти - сказав Буданов.

Він зазначив, що "ми несемо смерть нашим ворогам, і для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим".

Я не засуджую їх, коли мова йде про мене, чи офіцерів, які займаються подібними речами - додав Буданов.

Нагадаємо

В квітні минулого року, Буданов заявляв, що росіяни готують новий замах на нього.