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"Точну кількість не знаю": Буданов розповів, скільки замахів пережив

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що на нього було близько 20 замахів. Він не засуджує ворогів за спроби відповісти тим самим.

"Точну кількість не знаю": Буданов розповів, скільки замахів пережив

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не знає точної кількості замахів на нього, проте ця цифра близько 20. Про це Буданов сказав в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.

Деталі

Чесно, я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точну кількість не знаю. Понад десять точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти

- сказав Буданов.

Він зазначив, що "ми несемо смерть нашим ворогам, і для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим".

Я не засуджую їх, коли мова йде про мене, чи офіцерів, які займаються подібними речами

- додав Буданов.

Нагадаємо

В квітні минулого року, Буданов заявляв, що росіяни готують новий замах на нього.

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов