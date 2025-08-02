"Точну кількість не знаю": Буданов розповів, скільки замахів пережив
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що на нього було близько 20 замахів. Він не засуджує ворогів за спроби відповісти тим самим.
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не знає точної кількості замахів на нього, проте ця цифра близько 20. Про це Буданов сказав в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.
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Чесно, я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точну кількість не знаю. Понад десять точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти
Він зазначив, що "ми несемо смерть нашим ворогам, і для мене нормально, що вони намагаються відповісти нам тим самим".
Я не засуджую їх, коли мова йде про мене, чи офіцерів, які займаються подібними речами
Нагадаємо
В квітні минулого року, Буданов заявляв, що росіяни готують новий замах на нього.