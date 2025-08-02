"Точное количество не знаю": Буданов рассказал, сколько покушений пережил
Киев • УНН
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что на него было около 20 покушений. Он не осуждает врагов за попытки ответить тем же.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не знает точного количества покушений на него, однако эта цифра около 20. Об этом Буданов сказал в интервью "Мосейчук +", передает УНН.
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Честно, я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точное количество не знаю. Более десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати
Он отметил, что "мы несем смерть нашим врагам, и для меня нормально, что они пытаются ответить нам тем же".
Я не осуждаю их, когда речь идет обо мне, или офицерах, которые занимаются подобными вещами
Напомним
В апреле прошлого года Буданов заявлял, что россияне готовят новое покушение на него.