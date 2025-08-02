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"Точное количество не знаю": Буданов рассказал, сколько покушений пережил

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что на него было около 20 покушений. Он не осуждает врагов за попытки ответить тем же.

"Точное количество не знаю": Буданов рассказал, сколько покушений пережил

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не знает точного количества покушений на него, однако эта цифра около 20. Об этом Буданов сказал в интервью "Мосейчук +", передает УНН.

Детали

Честно, я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точное количество не знаю. Более десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати

- сказал Буданов.

Он отметил, что "мы несем смерть нашим врагам, и для меня нормально, что они пытаются ответить нам тем же".

Я не осуждаю их, когда речь идет обо мне, или офицерах, которые занимаются подобными вещами

- добавил Буданов.

Напомним

В апреле прошлого года Буданов заявлял, что россияне готовят новое покушение на него.

Павел Башинский

Войнаполитика
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов