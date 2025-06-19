Аргентина викрила мережу шпигунів, пов’язаних із Пригожиним, яка діяла в інтересах кремля
Київ • УНН
Виявлено групу російських агентів у Аргентині, пов'язаних з Євгеном Пригожиним та "Проєктом Лахта". Вони займалися дезінформацією та впливом на громадську думку в інтересах кремля.
В Аргентині затримали групу російських агентів, пов’язаних з покійним Євгеном Пригожиним і сумнозвісним "Проєктом Лахта". За даними спецслужб, вони займалися дезінформаційними операціями, впливали на громадську думку та намагались здобути політичну інформацію в інтересах кремля. Про це повідомляє La Derecha, передає УНН.
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Як ідеться у публікації, "група російських резидентів діяла в Аргентині з метою дезінформації та геополітичних цілей".
Національний уряд повідомив, що "Державний секретаріат розвідки (SIDE) виявив операцію іноземного впливу, яку здійснювала група громадян росії, що проживають у країні, у співпраці з аргентинцями".
Згідно з офіційними джерелами, ці особи, як повідомляється, "пов'язані з геополітичними інтересами кремля та займалися дезінформаційною діяльністю та маніпуляціями громадською думкою".
Зв'язки з пригожиним
Як зазначає видання, розслідування виявило існування організації під назвою "La Compañía", "пов’язаної з покійним російським олігархом євгеном пригожиним", який помер у серпні 2023 року, та з так званим "Проєктом Лахта", відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями.
Ймовірним керівником цієї діяльності в Аргентині, як вказано, є Лев Костянтинович Андріашвілі, громадянин росії, який проживає в країні, і який, як повідомляється, діє разом зі своєю дружиною, росіянкою Іриною Яковенко. Вважається, що вони відповідають за отримання фінансування та встановлення зв'язків з місцевими колаборантами.
Мета La Compañía - сформувати групу осіб, лояльних до інтересів росії, з метою розгортання дезінформаційних кампаній, отримання конфіденційної політичної інформації та здійснення впливу на фонди, неурядові організації та громадські організації
Виконавча влада оголосила про створення Федерального слідчого департаменту (DFI) у складі Федеральної поліції Аргентини. Цей новий підрозділ матиме своїм головним завданням боротьбу з організованою злочинністю, наркоторгівлею та тероризмом.
Уряд не дозволить, щоб Аргентина потрапила під вплив будь-якої іншої країни
Як підкреслює видання, міністерство фінансових досліджень прагнутиме наслідувати міжнародні стандарти, такі як стандарти ФБР США.
З цією метою агенти пройдуть навчання передовим методам розслідування, а також буде залучено персонал з досвідом у галузі права, соціальної психології та інформатики, ідеться у публікації.
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