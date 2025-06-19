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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Аргентина викрила мережу шпигунів, пов’язаних із Пригожиним, яка діяла в інтересах кремля

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Виявлено групу російських агентів у Аргентині, пов'язаних з Євгеном Пригожиним та "Проєктом Лахта". Вони займалися дезінформацією та впливом на громадську думку в інтересах кремля.

Аргентина викрила мережу шпигунів, пов’язаних із Пригожиним, яка діяла в інтересах кремля

В Аргентині затримали групу російських агентів, пов’язаних з покійним Євгеном Пригожиним і сумнозвісним "Проєктом Лахта". За даними спецслужб, вони займалися дезінформаційними операціями, впливали на громадську думку та намагались здобути політичну інформацію в інтересах кремля. Про це повідомляє La Derecha, передає УНН.

Деталі

Як ідеться у публікації, "група російських резидентів діяла в Аргентині з метою дезінформації та геополітичних цілей".

Національний уряд повідомив, що "Державний секретаріат розвідки (SIDE) виявив операцію іноземного впливу, яку здійснювала група громадян росії, що проживають у країні, у співпраці з аргентинцями".

Згідно з офіційними джерелами, ці особи, як повідомляється, "пов'язані з геополітичними інтересами кремля та займалися дезінформаційною діяльністю та маніпуляціями громадською думкою".

Зв'язки з пригожиним

Як зазначає видання, розслідування виявило існування організації під назвою "La Compañía", "пов’язаної з покійним російським олігархом євгеном пригожиним", який помер у серпні 2023 року, та з так званим "Проєктом Лахта", відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями.

Ймовірним керівником цієї діяльності в Аргентині, як вказано, є Лев Костянтинович Андріашвілі, громадянин росії, який проживає в країні, і який, як повідомляється, діє разом зі своєю дружиною, росіянкою Іриною Яковенко. Вважається, що вони відповідають за отримання фінансування та встановлення зв'язків з місцевими колаборантами.

Мета La Compañía - сформувати групу осіб, лояльних до інтересів росії, з метою розгортання дезінформаційних кампаній, отримання конфіденційної політичної інформації та здійснення впливу на фонди, неурядові організації та громадські організації

- йдеться в офіційному релізі.

Виконавча влада оголосила про створення Федерального слідчого департаменту (DFI) у складі Федеральної поліції Аргентини. Цей новий підрозділ матиме своїм головним завданням боротьбу з організованою злочинністю, наркоторгівлею та тероризмом.

Уряд не дозволить, щоб Аргентина потрапила під вплив будь-якої іншої країни

– заявили представники Casa Rosada.

Як підкреслює видання, міністерство фінансових досліджень прагнутиме наслідувати міжнародні стандарти, такі як стандарти ФБР США.

З цією метою агенти пройдуть навчання передовим методам розслідування, а також буде залучено персонал з досвідом у галузі права, соціальної психології та інформатики, ідеться у публікації.

Екскомандувача армії рф суровікіна відправили в Алжир керувати “групою військових фахівців” - росЗМІ12.05.25, 22:09 • 10077 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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