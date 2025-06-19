Аргентина разоблачила шпионскую сеть, связанную с Пригожиным, действовавшую в интересах кремля

В Аргентине задержали группу российских агентов, связанных с покойным Евгением Пригожиным и печально известным "Проектом Лахта". По данным спецслужб, они занимались дезинформационными операциями, влияли на общественное мнение и пытались получить политическую информацию в интересах кремля. Об этом сообщает La Derecha, передает УНН.

Детали

Как говорится в публикации, "группа российских резидентов действовала в Аргентине с целью дезинформации и геополитических целей".

Национальное правительство сообщило, что "Государственный секретариат разведки (SIDE) выявил операцию иностранного влияния, которую проводила группа граждан россии, проживающих в стране, в сотрудничестве с аргентинцами".

Согласно официальным источникам, эти лица, как сообщается, "связаны с геополитическими интересами кремля и занимались дезинформационной деятельностью и манипуляциями общественным мнением".

Связи с пригожиным

Как отмечает издание, расследование выявило существование организации под названием "La Compañía", "связанной с покойным российским олигархом евгением пригожиным", который умер в августе 2023 года, и с так называемым "Проектом Лахта", известным своими глобальными дезинформационными кампаниями."

Вероятным руководителем этой деятельности в Аргентине, как указано, является Лев Константинович Андриашвили, гражданин россии, проживающий в стране, и который, как сообщается, действует вместе со своей женой, россиянкой Ириной Яковенко. Считается, что они отвечают за получение финансирования и установление связей с местными коллаборационистами.

Цель La Compañía - сформировать группу лиц, лояльных к интересам россии, с целью развертывания дезинформационных кампаний, получения конфиденциальной политической информации и оказания влияния на фонды, неправительственные организации и общественные организации - говорится в официальном релизе.

Исполнительная власть объявила о создании Федерального следственного департамента (DFI) в составе Федеральной полиции Аргентины. Это новое подразделение будет иметь своей главной задачей борьбу с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом.

Правительство не позволит, чтобы Аргентина попала под влияние какой-либо другой страны – заявили представители Casa Rosada.

Как подчеркивает издание, министерство финансовых исследований будет стремиться следовать международным стандартам, таким как стандарты ФБР США.

С этой целью агенты пройдут обучение передовым методам расследования, а также будет привлечен персонал с опытом в области права, социальной психологии и информатики, говорится в публикации.

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