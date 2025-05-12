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Экс-командующего армией рф суровикина отправили в Алжир руководить “группой военных специалистов” - росСМИ

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Бывшего командующего войсками рф в Украине сергея суровикина заметили в Алжире на западе ко "дню победы". Он был в составе группы российских военных специалистов.

Экс-командующего армией рф суровикина отправили в Алжир руководить “группой военных специалистов” - росСМИ

Бывшего командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина заметили в Алжире во время мероприятия, посвященного Дню Победы. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

"Бывшего командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина заметили на фотографиях с мероприятия, посвященного Дню Победы в столице Алжира, которые опубликовало посольство России в стране", - пишут росСМИ.

Отмечается, что генерал в сообщении посольства не упоминается по имени, однако обозначен как "руководитель группы российских военных специалистов в Алжире". На одном из кадров видно, как заметно похудевший Суровикин возглавляет делегацию диппредставительства.

В феврале 2025 года член комитета госдумы по обороне Виктор Соболев сообщал, что Сергей Суровикин находится в Африке и работает военным советником

- добавляют росСМИ.

Отмечается, что Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после мятежа главы ЧВК "вагнер" евгения пригожина в июне 2023 года. Минобороны официально не сообщало об отставке генерала, однако в сентябре упоминания о нем исчезли с сайта оборонного ведомства.

Напомним

В 2023 году сообщалось, что бывший командующий объединенной группировкой войск рф, атаковавших Украину, Сергей Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

"суровикин уничтожил российский ракетный потенциал": в ГУР заявили, что количество ракет у рф не достигнет довоенного состояния07.11.23, 16:41 • 78541 просмотр

Павел Башинский

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