Спільник пригожина суровікін отримав нову військову посаду - ЗМІ

Деталі

Про призначення суровікіна російським ЗМІ начебто повідомили в раді міністрів оборони Співдружності незалежних держав. Також повідомляється, що за його кандидатуру одностайно проголосували всі представники ради.

Як відомо, російський генерал суровікін зник з інформаційного поля 24 червня 2023 року. По інформації американських ЗМІ, суровікіна було затримано російськими спецслужбами як одного з генералів, що підтримали заколот пригожина.

На публіці суровікін з’явився лише після загибелі ватажка пвк "вагнер". Тоді в інтернеті з'явилася фотографія, на якій зображений генерал із дружиною, що гуляє москвою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Із сайту міноборони рф зникла інформація про суровікіна