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Спільник пригожина суровікін отримав нову військову посаду - ЗМІ

Спільник пригожина суровікін отримав нову військову посаду - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Колишнього командувача об'єднаного угруповання військ рф, які атакували Україну, сергія суровікіна обрано головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Про призначення суровікіна російським ЗМІ начебто повідомили в раді міністрів оборони Співдружності незалежних держав. Також повідомляється, що за його кандидатуру одностайно проголосували всі представники ради.

Як відомо, російський генерал суровікін зник з інформаційного поля 24 червня 2023 року. По інформації американських ЗМІ, суровікіна було затримано російськими спецслужбами як одного з генералів, що підтримали заколот пригожина.
На публіці суровікін з’явився лише після загибелі ватажка пвк "вагнер". Тоді в інтернеті з'явилася фотографія, на якій зображений генерал із дружиною, що гуляє москвою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Із сайту міноборони рф зникла інформація про суровікіна 

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