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Аварія літака з пригожиним: тіла всіх загиблих привезли на судмедекспертизу - ЗМІ

Аварія літака з пригожиним: тіла всіх загиблих привезли на судмедекспертизу - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Тіла загиблих під час аварії літака Embraer Legacy 600, в якій загинув пригожин, почали вивозити в машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Зазначаэться, що дві чорні "газелі" привезли тіла загиблих у авіакатастрофі літака Embraer Legacy 600,на територію бюро ритуальних послуг близько 5 ранку. За попередніми даними, їх повезуть у тверський морг на вулиці бобкова. Там розташоване бюро судової експертизи. На місці авіакатастрофи досі працюють криміналісти.

Додамо

Сервіс flightradar опублікував звіт про катастрофу бізнес-джета. За його даними, о 18:10 борт піднявся на висоту 8,5 кілометра над містом твер. О 18:19 Embraer Legacy 600 почав падати. Літак різко втратив висоту за 22 секунди на 2,5 кілометра. Після цього зв'язок із ним перервався.

Пізніше у росавіації підтвердили, що пригожин був на борту літака, який зазнав авіакатастрофи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З’явилося відео аварії літака з пригожиним у тверській області рф

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