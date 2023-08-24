Авария самолета с пригожиным: тела всех погибших привезли на судмедэкспертизу - СМИ
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Тела погибших при крушении самолета Embraer Legacy 600, в которой погиб пригожин, начали вывозить в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Отмечается, что две черные "Газели" привезли тела погибших в авиакатастрофе самолета Embraer Legacy 600,на территорию бюро ритуальных услуг около 5 утра. По предварительным данным, их повезут в тверской морг на улице бобкова. Там расположено бюро судебной экспертизы. На месте авиакатастрофы до сих пор работают криминалисты.
Доповнення
Сервис flightradar опубликовал отчет о катастрофе бизнес-джетта. По его данным, в 18:10 борт поднялся на высоту 8,5 километра над городом. В 18: 19 Embraer Legacy 600 начал падать. Самолет резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра. После этого связь с ним прервалась.
Позже в росавиации подтвердили, что пригожин был на борту самолета, потерпевшего авиакатастрофу.
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