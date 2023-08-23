З’явилося відео аварії літака з пригожиним у тверській області рф

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«Момент аварії літака у Тверській області зняли очевидці», — йдеться у повідомленні.

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На відео видно, як літак стрімко падає на землю, а внебі видно сліди, схожі на роботу протиповітряної оборони. У мережі активно обговорюється одна із версій авіатрощі - робота сил російської ППО по літаку з пригожиним.

Нагадаємо

У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

У Білому домі заявили, що вони не здиввовані таким розвитом подій і стежать за ситуацією.

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