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З’явилося відео аварії літака з пригожиним у тверській області рф

З’явилося відео аварії літака з пригожиним у тверській області рф

Київ • УНН

 • 2203800 перегляди

КИЇВ.24 серпня. УНН. У мережі опублікували відео моменту авіатрощі літака з ватажком пвк вагнер євгеном пригожиним. Відео оприлюднили у російських телеграм-каналах, передає УНН.

Цитата

«Момент аварії літака у Тверській області зняли очевидці», — йдеться у повідомленні.

Деталі

На відео видно, як літак стрімко падає на землю, а внебі видно сліди, схожі на роботу протиповітряної оборони. У мережі активно обговорюється одна із версій авіатрощі - робота сил російської ППО по літаку з пригожиним.

Нагадаємо

У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

У Білому домі заявили, що вони не здиввовані таким розвитом подій і стежать за ситуацією.

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