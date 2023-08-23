Появилось видео крушения самолета с пригожиным в тверской области рф

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«Момент крушения самолета в Тверской области сняли очевидцы», — говорится в сообщении.

Детали

На видео видно, как самолет стремительно падает на землю, а вдали видны следы, похожие на работу противовоздушной обороны. В сети активно обсуждается одна из версий авиакатастрофы - работа сил российской ПВО по самолету с пригожиным.

Напомним

В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области России разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы чвк "вагнер" Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель пригожина − дмитрий уткин с позывным "Вагнер".

В Белом доме заявили, что они не удивлены таким развитием событий и следят за ситуацией.

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