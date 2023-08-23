Появилось видео крушения самолета с пригожиным в тверской области рф
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. В сети опубликовали видео момента авиакатастрофы самолета с главарем пвк вагнер Евгением пригожиным. Видео обнародовали в российских телеграмм-каналах, передает УНН.
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«Момент крушения самолета в Тверской области сняли очевидцы», — говорится в сообщении.
Детали
На видео видно, как самолет стремительно падает на землю, а вдали видны следы, похожие на работу противовоздушной обороны. В сети активно обсуждается одна из версий авиакатастрофы - работа сил российской ПВО по самолету с пригожиным.
Напомним
В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области России разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы чвк "вагнер" Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель пригожина − дмитрий уткин с позывным "Вагнер".
В Белом доме заявили, что они не удивлены таким развитием событий и следят за ситуацией.
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