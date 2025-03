"Ми не здивовані": у Білому домі відреагували на можливу смерть пригожина

Цитата

«Ми бачили звіти. Якщо це підтвердиться, то нікого не варто дивуватися», — написала Едрієн Вотсон.

Деталі

Відомо, що президенту США Джо Байдену доповіли про інцидент, і в Білому домі бачили повідомлення про начебто смерть Пригожина.

We have seen the reports. If confirmed, no one should be surprised. https://t.co/V81y3P8hzI

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) August 23, 2023

Доповнення

Відзначимо, що як пише SKY, міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що розслідує повідомлення про аварію літака в Тверській області сьогодні ввечері.

У короткій заяві Міністерство закордонних справ заявило: «Ми уважно стежимо за ситуацією».

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

