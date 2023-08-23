"Мы не удивлены": в Белом доме отреагировали на возможную смерть пригожина

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КИЕВ.23 августа. УНН. Если сообщения о смерти главаря пвк «вагнер» Евгения Пригожина подтвердятся, эта новость не должна никого удивлять. Об этом написала в своем твиттере представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, передает УНН.

Цитата

«Мы видели отчеты. Если это подтвердится, то не стоит удивляться», — написала Эдриен Уотсон.

Детали

Известно, что президенту США Джо Байдену доложили об инциденте, и в Белом доме видели сообщение о якобы смерти Пригожина.

We have seen the reports. If confirmed, no one should be surprised. https://t.co/V81y3P8hzI

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) August 23, 2023

Дополнение

Отметим, что как пишет SKY, министерство иностранных дел Великобритании также подтвердило, что расследует сообщение о крушении самолета в Тверской области сегодня вечером.

В кратком заявлении Министерство иностранных дел заявило: «Мы внимательно следим за ситуацией».

Контекст

В среду вечером, 23 августа,  около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области России разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

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