"Це сигнал від путіна російським елітам" – Подоляк про смерть пригожина

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«Показове усунення пригожина та командування «вагнера» через два місяці після спроби перевороту – це сигнал від путіна російським елітам перед виборами 2024 року: "Бійтесь! Нелояльність дорівнює смерті". Але також це сигнал російським військовим: "героїв СВО" не буде. Якщо не український трибунал, то куля від ФСБ», — написав Подоляк.

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На думку Подоляка, треба ще почекати розвіяння туману війни. Однак, як він пише, очевидно, що путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го. путін просто чекав моменту.

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«Очевидно також, що пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні "гарантії Лукашенка" та в не менш абсурдне "чесне слово" путіна», — відзначив радник голови Офісу президента.

Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни... Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли…

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

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