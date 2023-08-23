"Это сигнал от путина российским элитам" - Подоляк о смерти пригожина

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«Показательное устранение пригожина и командования «вагнера» через два месяца после попытки переворота – это сигнал от путина российским элитам перед выборами 2024 года: "Бойтесь! Нелояльность равна смерти". Но также это сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если не украинский трибунал, то пуля от ФСБ», — написал Подоляк.

Детали

По мнению Подоляка, надо еще подождать развеяния тумана войны. Однако, как он пишет, очевидно, что путин никому не прощает собственного зверского страха – именно такого, который обнулил его в июне 2023-го. путин просто ждал момента.

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«Очевидно также, что пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии Лукашенко" и в не менее абсурдное "честное слово" путина», — отметил советник главы Офиса президента.

Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни... Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли…

Контекст

В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области россии разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

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