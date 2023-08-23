Не военный борт, а самолет пригожина: Telegram-каналы сообщили новые детали об авиакатастрофе в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Предварительно, в рф разбился не военный борт, а самолет руководителя чвк "вагнер" евгения пригожина, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
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“По предварительным данным, в тверской области разбился самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795.
Он принадлежит евгению пригожину”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным “Базы” разбившийся самолёт евгения пригожина летел со стороны Подмосковья’.
В настоящее время на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете, по предварительным данным, было 7 человек.
По уточненным данным на борту, предположительно, было 10 человек — 7 пассажиров и 3 члена экипажа.
Пока не известно, был ли на борту евгений пригожин.
Напомним
В рф разбился военный самолет в тверской области. Как сообщает Telegram-канал "112", погибло 7 человек.