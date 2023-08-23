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Не военный борт, а самолет пригожина: Telegram-каналы сообщили новые детали об авиакатастрофе в рф

Киев • УНН

 • 2327199 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Предварительно, в рф разбился не военный борт, а самолет руководителя чвк "вагнер" евгения пригожина, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Цитата

“По предварительным данным, в тверской области разбился самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795.

Он принадлежит евгению пригожину”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным “Базы” разбившийся самолёт евгения пригожина летел со стороны Подмосковья’.

В настоящее время на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете, по предварительным данным, было 7 человек.

По уточненным данным на борту, предположительно, было 10 человек — 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

Пока не известно, был ли на борту евгений пригожин.

Напомним

В рф разбился военный самолет в тверской области. Как сообщает Telegram-канал "112", погибло 7 человек.

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