Не військовий борт, а літак пригожина: Telegram-канали повідомили нові деталі про авіакатастрофу в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Попередньо, у рф розбився не військовий борт, а літак керівника пвк "вагнер" євгена пригожина, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
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“За попередніми даними, у тверській області розбився літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795.
Він належить євгену пригожину”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними “Бази” літак Євгена Пригожина, що розбився, летів з боку Підмосков’я.
Наразі на місці падіння виявлено тіла 4 загиблих. Загалом у літаку, за попередніми даними, було 7 людей.
За уточненими даними на борту, імовірно, було 10 осіб — 7 пасажирів та 3 члени екіпажу.
Наразі не відомо, чи був на борту євген пригожин.
Нагадаємо
У рф розбився військовий літак у тверській області. Як повідомляє Telegram-канал "112", загинуло 7 людей.