У рф розбився військовий літак: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У рф розбився військовий літак у тверській області. Як повідомляє Telegram-канал "112", загинуло 7 людей, передає УНН.
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"Військовий літак розбився в бологівському районі тверської області. За нашими даними, 4 особи загинули, ще 3 постраждали", - йдеться у повідомленні.
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Telegram-канал опублікував відео моменту аварії військового літака. Також "112" уточняє, що "усі 7 людей, які перебували у літаку Embraer Legacy 600, загинули".