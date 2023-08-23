У рф розбився військовий літак: є жертви

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"Військовий літак розбився в бологівському районі тверської області. За нашими даними, 4 особи загинули, ще 3 постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Telegram-канал опублікував відео моменту аварії військового літака. Також "112" уточняє, що "усі 7 людей, які перебували у літаку Embraer Legacy 600, загинули".