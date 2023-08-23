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19:26 • 31588 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 88009 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103630 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104173 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98292 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88864 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108995 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130973 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168895 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200141 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф разбился военный самолет: есть жертвы

В рф разбился военный самолет: есть жертвы

Киев • УНН

 • 1977602 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В рф разбился военный самолет в тверской области. Как сообщает Telegram-канал "112", погибли 7 человек, передает УНН.

Цитата

"Военный самолет разбился в бологовском районе тверской области. По нашим данным, 4 человека погибли, еще 3 пострадали", - говорится в сообщении.

Добавим

Telegram-канал опубликовал видео момента крушения военного самолета. Также "112" уточняет, что "все 7 человек, которые находились в самолете Embraer Legacy 600, погибли".

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