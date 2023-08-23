В рф разбился военный самолет: есть жертвы

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"Военный самолет разбился в бологовском районе тверской области. По нашим данным, 4 человека погибли, еще 3 пострадали", - говорится в сообщении.

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Telegram-канал опубликовал видео момента крушения военного самолета. Также "112" уточняет, что "все 7 человек, которые находились в самолете Embraer Legacy 600, погибли".