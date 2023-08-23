В рф разбился военный самолет: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В рф разбился военный самолет в тверской области. Как сообщает Telegram-канал "112", погибли 7 человек, передает УНН.
Цитата
"Военный самолет разбился в бологовском районе тверской области. По нашим данным, 4 человека погибли, еще 3 пострадали", - говорится в сообщении.
Добавим
Telegram-канал опубликовал видео момента крушения военного самолета. Также "112" уточняет, что "все 7 человек, которые находились в самолете Embraer Legacy 600, погибли".