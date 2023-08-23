У росавіації підтвердили - пригожин був на борту літака, що зазнав авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ.23 серпня. УНН. У росавіації підтвердили, що керівник пвк «Вагнер» євген пригожин та командир дмитро уткін були на борту літака, який розбився у тверській області рф. Список пасажирів та членів екіпажу оприлюднений на сторінці росавіації у Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
За даними росавіації, на борту були такі пасажири:
Propustin Sergey;
Makaryan Evgeniy;
Totmin Aleksandr;
Chekalov Valeriy;
Utkin Dmitriy;
Matuseev Nikolay;
Prigozhin Evgeniy;
Levshin Aleksei, командир літака;
Karimov Rustam, другий пілот;
Raspopova Kristina, бортпровідник.
Серед пасажирів також значиться заступник пригожина – Валерій Чекалов. Він відповідав за роботу служби безпеки «Вагнера».
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".
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