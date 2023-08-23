У росавіації підтвердили - пригожин був на борту літака, що зазнав авіакатастрофи

Деталі

За даними росавіації, на борту були такі пасажири:

Propustin Sergey;

Makaryan Evgeniy;

Totmin Aleksandr;

Chekalov Valeriy;

Utkin Dmitriy;

Matuseev Nikolay;

Prigozhin Evgeniy;

Levshin Aleksei, командир літака;

Karimov Rustam, другий пілот;

Raspopova Kristina, бортпровідник.

Серед пасажирів також значиться заступник пригожина – Валерій Чекалов. Він відповідав за роботу служби безпеки «Вагнера».

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

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