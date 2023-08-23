В росавиации подтвердили - пригожин был на борту самолета, потерпевшего авиакатастрофу

Детали

По данным росавиации, на борту были следующие пассажиры:

Propustin Sergey;

Makaryan Evgeniy;

Totmin Aleksandr;

Chekalov Valeriy;

Utkin Dmitriy;

Matuseev Nikolay;

Prigozhin Evgeniy;

Levshin Aleksei, командир самолета;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

Среди пассажиров также значится заместитель пригожина – Валерий Чекалов. Он отвечал за работу службы безопасности «Вагнера».

Контекст

В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области россии разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тела пригожина и уткина опознаны — росСМИ