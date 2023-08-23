В росавиации подтвердили - пригожин был на борту самолета, потерпевшего авиакатастрофу
Киев • УНН
КИЕВ.23 августа. УНН. В росавиации подтвердили, что руководитель чвк «Вагнер» евгений пригожин и командир дмитрий уткин были на борту самолета, который разбился в тверской области РФ. Список пассажиров и членов экипажа обнародован на странице росавиации в Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По данным росавиации, на борту были следующие пассажиры:
Propustin Sergey;
Makaryan Evgeniy;
Totmin Aleksandr;
Chekalov Valeriy;
Utkin Dmitriy;
Matuseev Nikolay;
Prigozhin Evgeniy;
Levshin Aleksei, командир самолета;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
Среди пассажиров также значится заместитель пригожина – Валерий Чекалов. Он отвечал за работу службы безопасности «Вагнера».
Контекст
В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области россии разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тела пригожина и уткина опознаны — росСМИ