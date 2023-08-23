Тіла пригожина та уткіна опізнані — росЗМІ

Деталі

Зазначається, що інформацію про смерть пригожина підтвердило джерело Царьграда. Їхні тіла попередньо впізнали.

Цитата

"Обидва — "двохсоті", — уточнив співрозмовник Царьграда, зазначивши, що буде ще проведена генетична експертиза.

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у МНС Росії повідомили, що у Тверській області впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я Євгена Пригожина. На борту було 10 осіб.

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