Тіла пригожина та уткіна опізнані — росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Засновник російської приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин та його права рука Дмитро Уткін загинули під час аварії літака у Тверській області росії. Про це пише російський канал Царьград ТВ з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що інформацію про смерть пригожина підтвердило джерело Царьграда. Їхні тіла попередньо впізнали.
Цитата
"Обидва — "двохсоті", — уточнив співрозмовник Царьграда, зазначивши, що буде ще проведена генетична експертиза.
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у МНС Росії повідомили, що у Тверській області впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, всі вони загинули.
росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я Євгена Пригожина. На борту було 10 осіб.
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