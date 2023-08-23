Тела пригожина и уткина опознаны - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Основатель российской частной военной кампании "Вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в Тверской области России. Об этом пишет российский канал Царьград ТВ со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что информацию о смерти пригожина подтвердил источник Царьграда. Их тела предварительно опознали.
Цитата
"Оба — "двухсотые", — уточнилв собеседник Царьграда, отметив, что будет еще проведена генетическая экспертиза.
Контекст
В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в МЧС России сообщили, что в Тверской области упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.
росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. На борту было 10 человек.
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