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Тела пригожина и уткина опознаны - росСМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Основатель российской частной военной кампании "Вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в Тверской области России. Об этом пишет российский канал Царьград ТВ со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что информацию о смерти пригожина подтвердил источник Царьграда. Их тела предварительно опознали.

Цитата

"Оба — "двухсотые", — уточнилв собеседник Царьграда, отметив, что будет еще проведена генетическая экспертиза.

Контекст

В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в МЧС России сообщили, что в Тверской области упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли. 

росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. На борту было 10 человек. 

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