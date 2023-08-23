Оккупанты заявляют, что факт гибели пригожина подтверждается
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Главный гауляйтер Запорожья владимир рогов утверждает, что руководитель чвк "вагнер" евгений пригожин и командир "вагнера" дмитрий уткин погибли, цитирует слова рогова Telegram-канал Mash, передает УНН.
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“... общался с выдающимися „музыкантами“. Они подтверждают факт гибели евгения пригожина и дмитрия уткина”, — заявил рогов.
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В рф разбился военный самолет в тверской области. Как сообщает Telegram-канал “112”, погибло 7 человек.
Telegram-канал Baza сообщал, что предварительно, в рф разбился не военный борт, а самолет руководителя чвк “вагнер” евгения пригожина.
Как сообщила росавиация, на борту разбившегося Embraer находились 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Среди них был указан и руководитель ЧВК “вагнер” евгений пригожин.