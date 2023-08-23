Окупанти заявляють, що факт загибелі пригожина підтверджується
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Головний гауляйтер Запоріжжя володимир рогов стверджує, що керівник чвк "вагнер" євген пригожин і командир "вагнера" дмитро уткін загинули, цитує слова рогова Telegram-канал Mash, передає УНН.
Цитата
“... спілкувався з видатними „музикантами“. Вони підтверджують факт загибелі євгена пригожина і дмитра уткіна”, — заявив рогов.
Доповнення
У рф розбився військовий літак у тверській області. Як повідомляє Telegram-канал “112”, загинуло 7 осіб.
Telegram-канал Baza повідомляв, що, попередньо, у рф розбився не військовий борт, а літак керівника пвк “вагнер” євгена пригожина.
Як повідомила росавіація, на борту Embraer, що розбився, перебували 10 осіб: сім пасажирів і три члени екіпажу. Серед них було вказано і керівника ПВК “вагнер” євгена пригожина.