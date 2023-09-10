Сообщник пригожина суровикин получил новую военную должность - СМИ

Детали

О назначении Суровикина российским СМИ якобы сообщили в совете министров обороны Содружества независимых государств. Также сообщается, что за его кандидатуру единогласно проголосовали все представители совета.

Как известно, российский генерал суровикин исчез из информационного поля 24 июня 2023 года. По информации американских СМИ, Суровикин был задержан российскими спецслужбами как один из генералов, поддержавших мятеж пригожина.

На публике суровикин появился лишь после гибели главаря пвк "вагнер". Тогда в интернете появилась фотография, на которой запечатлен генерал с женой, гуляющей по москве.

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