Екскомандувача армії рф суровікіна відправили в Алжир керувати “групою військових фахівців” - росЗМІ

Колишнього командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні сергія суровікіна помітили в Алжирі під час заходу, присвяченого Дню Перемоги. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

"Колишнього командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні сергія суровікіна помітили на фотографіях із заходу, присвяченого Дню Перемоги в столиці Алжиру, які опублікувало посольство росії в країні", - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що генерал у повідомленні посольства не згадується на ім’я, проте позначений як "керівник групи російських військових фахівців в Алжирі". На одному з кадрів видно, як помітно схудлий суровікін очолює делегацію диппредставництва.

У лютому 2025 року член комітету держдуми з оборони віктор соболєв повідомляв, що сергій суровікін перебуває в Африці і працює військовим радником