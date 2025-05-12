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Екскомандувача армії рф суровікіна відправили в Алжир керувати “групою військових фахівців” - росЗМІ

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Колишнього командувача військ рф в Україні сергія суровікіна помітили в Алжирі на заході до "дня перемоги". Він був у складі групи російських військових фахівців.

Екскомандувача армії рф суровікіна відправили в Алжир керувати “групою військових фахівців” - росЗМІ

Колишнього командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні сергія суровікіна помітили в Алжирі під час заходу, присвяченого Дню Перемоги. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

"Колишнього командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні сергія суровікіна помітили на фотографіях із заходу, присвяченого Дню Перемоги в столиці Алжиру, які опублікувало посольство росії в країні", - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що генерал у повідомленні посольства не згадується на ім’я, проте позначений як "керівник групи російських військових фахівців в Алжирі". На одному з кадрів видно, як помітно схудлий суровікін очолює делегацію диппредставництва.

У лютому 2025 року член комітету держдуми з оборони віктор соболєв повідомляв, що сергій суровікін перебуває в Африці і працює військовим радником

- додають росЗМІ.

Наголошується, що суровікін перестав з'являтися в публічному просторі після заколоту глави ПВК "вагнер" євгена пригожина в червні 2023 року. Міноборони офіційно не повідомляло про відставку генерала, проте у вересні згадки про нього зникли із сайту оборонного відомства.

Нагадаємо

В 2023 році повідомлялося, що колишнього командувача об'єднаного угруповання військ рф, які атакували Україну, сергія суровікіна обрано головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони.

"суровікін знищив російський ракетний потенціал": у ГУР заявили, що кількість ракет у рф не досягне довоєнного стану07.11.23, 16:41 • 78542 перегляди

Павло Башинський

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