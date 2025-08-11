Кандидат в президенты Колумбии умер через два месяца после того, как в него стреляли в Боготе

$41.390.07
Эксклюзив
16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT
11 августа, 06:46
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине
11 августа, 08:11
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
11 августа, 10:29
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения
11 августа, 10:29
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
10:52
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 3174 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 27105 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77438 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 70276 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 80179 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 13:49
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Хранитель
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм

Кандидат в президенты Колумбии умер через два месяца после того, как в него стреляли в Боготе

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Мигель Урибе Турбай, кандидат в президенты Колумбии, умер через два месяца после того, как в него стреляли во время предвыборного выступления. Недавно 39-летний политик перенес несколько операций, но его состояние ухудшилось.

Кандидат в президенты Колумбии умер через два месяца после того, как в него стреляли в Боготе

Оппозиционный сенатор скончался в больнице спустя два месяца после того, как был ранен в результате покушения, что возродило воспоминания о недавней истории политического насилия в Колумбии.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Колумбийский сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай, которого два месяца назад ранили во время предвыборного выступления, умер, - об этом сообщила его жена в Instagram. Политику было 39 лет. Ранее сообщалось, что состояние Урибе ухудшилось до опасного для жизни уровня.

В Колумбии впервые задержали беспилотную наркосубмарину с антенной Starlink03.07.25, 09:04 • 1786 просмотров

УНН сообщал, что по данным специалистов из больницы Санта-Фе в столице Колумбии Боготе, в результате кровоизлияния в мозг Урибе нуждался в "нейрохирургическом вмешательстве". В целом, за последние недели политик перенес несколько операций.

Справка

39-летний Урибе Турбай был кандидатом в президенты от оппозиционной Демократической центристской партии.

Ты навсегда останешься любовью всей моей жизни. Спасибо за любовь, которую я дарила всю жизнь, спасибо за то, что ты был отцом для девочек, лучшим отцом для Алехандро

- написала его жена Мария Клаудия Таразона в посте в Instagram.

Напомним

СБУ предотвратила покушение на снайпера Дениса Ермака, который является братом руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что на него было около 20 покушений. Он не осуждает врагов за попытки ответить тем же.

Эквадорцы в апреле 2025 года выбирали между действующим президентом Даниэлем Нобоа – молодым реформатором, который обещает побороть преступность и стабилизировать экономику, и кандидаткой от левых сил Луизой Гонсалес, которая стремится вернуть страну к социальной политике бывшего президента Рафаэля Корреа.

Аргентина разоблачила шпионскую сеть, связанную с Пригожиным, действовавшую в интересах кремля19.06.25, 10:21 • 3096 просмотров

Игорь Тележников

Колумбия
Андрій Єрмак
Кирилло Буданов
Эквадор