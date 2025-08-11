Кандидат в президенты Колумбии умер через два месяца после того, как в него стреляли в Боготе

Оппозиционный сенатор скончался в больнице спустя два месяца после того, как был ранен в результате покушения, что возродило воспоминания о недавней истории политического насилия в Колумбии.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Колумбийский сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай, которого два месяца назад ранили во время предвыборного выступления, умер, - об этом сообщила его жена в Instagram. Политику было 39 лет. Ранее сообщалось, что состояние Урибе ухудшилось до опасного для жизни уровня.

УНН сообщал, что по данным специалистов из больницы Санта-Фе в столице Колумбии Боготе, в результате кровоизлияния в мозг Урибе нуждался в "нейрохирургическом вмешательстве". В целом, за последние недели политик перенес несколько операций.

Справка

39-летний Урибе Турбай был кандидатом в президенты от оппозиционной Демократической центристской партии.

Ты навсегда останешься любовью всей моей жизни. Спасибо за любовь, которую я дарила всю жизнь, спасибо за то, что ты был отцом для девочек, лучшим отцом для Алехандро - написала его жена Мария Клаудия Таразона в посте в Instagram.

