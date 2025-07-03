В Колумбии впервые задержали беспилотную наркосубмарину с антенной Starlink
Киев • УНН
Колумбийские ВМС впервые задержали беспилотную наркосубмарину, оснащенную антенной Starlink, у побережья Карибского моря. Судно, принадлежащее Gulf Clan, было пустым, но могло перевозить 1,5 тонны кокаина.
Колумбийские ВМС впервые задержали беспилотную наркосубмарину, оснащенную антенной Starlink, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Произошло это у побережья Карибского моря.
Судно не перевозило наркотики, но колумбийский флот и западные источники в сфере безопасности, базирующиеся в регионе, сообщили AFP, что, по их мнению, это испытание, проведенное картелем по торговле кокаином.
"Его тестировали, и он был пуст", - подтвердила AFP представительница ВМС.
Пилотируемые полупогружные суда, построенные на тайных верфях в джунглях, десятилетиями использовались для перевозки кокаина на север из Колумбии, крупнейшего в мире производителя кокаина, в Центральную Америку или Мексику.
Но в последние годы они плавали гораздо дальше, пересекая Атлантический и Тихий океаны.
Последняя находка, о которой сообщил адмирал Хуан Рикардо Росо на пресс-конференции, является первым зарегистрированным обнаружением в водах Южной Америки беспилотной наркосубмарины.
Военно-морские силы заявили, что она принадлежала Gulf Clan, крупнейшей наркоторговой группировке Колумбии, и имела возможность перевозить 1,5 тонны кокаина.
На видео, опубликованном военно-морским флотом, видно небольшое серое судно со спутниковой антенной на носу. Это не первый случай, когда антенна Starlink используется в море подозреваемыми в наркоторговле.
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