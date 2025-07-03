У Колумбії вперше затримали безпілотну наркосубмарину з антеною Starlink
Київ • УНН
Колумбійські ВМС вперше затримали безпілотну наркосубмарину, оснащену антеною Starlink, біля узбережжя Карибського моря. Судно, що належить Gulf Clan, було порожнім, але могло перевозити 1,5 тонни кокаїну.
Колумбійські ВМС вперше затримали безпілотну наркосубмарину, оснащену антеною Starlink, пише УНН з посиланням на AFP.
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Сталося це біля узбережжя Карибського моря.
Судно не перевозило наркотики, але колумбійський флот та західні джерела у сфері безпеки, що базуються в регіоні, повідомили AFP, що, на їхню думку, це випробування, проведене картелем з торгівлі кокаїном.
"Його тестували, і він був порожній", - підтвердила AFP представниця ВМС.
Пілотовані напівзанурювальні судна, побудовані на таємних верфях у джунглях, десятиліттями використовувалися для перевезення кокаїну на північ із Колумбії, найбільшого у світі виробника кокаїну, до Центральної Америки чи Мексики.
Але в останні роки вони плавали набагато далі, перетинаючи Атлантичний та Тихий океани.
Остання знахідка, яку повідомив адмірал Хуан Рікардо Росо на пресконференції, є першим зареєстрованим виявленням у водах Південної Америки безпілотної наркосубмарини.
Військово-морські сили заявили, що вона належала Gulf Clan, найбільшому наркоторговельному угрупованню Колумбії, і мала можливість перевозити 1,5 тонни кокаїну.
На відео, опублікованому військово-морським флотом, видно невелике сіре судно із супутниковою антеною на носі. Це не перший випадок, коли антена Starlink використовується в морі підозрюваними у наркоторгівлі.
Кількість споживачів наркотиків у світі зросла до 316 мільйонів, ринок кокаїну зростає найшвидше - ООН26.06.25, 14:34 • 2470 переглядiв