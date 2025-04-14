В Еквадорі завершились вибори, які визначать курс країни

В Еквадорі завершилося голосування на президентських виборах, які можуть суттєво змінити політичний курс країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Еквадорці обирали між чинним президентом Даніелем Нобоа – молодим реформатором, який обіцяє побороти злочинність і стабілізувати економіку, та кандидаткою від лівих сил Луїзою Гонсалес, яка прагне повернути країну до соціальної політики колишнього президента Рафаеля Корреа.

За даними Центральної виборчої комісії Еквадору, голосування пройшло спокійно, без інцидентів. Явка виборців була високою – понад 80%. Підрахунок голосів уже розпочато, а офіційні результати оголосять після завершення обробки всіх бюлетенів.

Нобоа, якому лише 37 років, перебуває при владі понад рік. Він переміг на позачергових виборах після відставки попереднього президента. У своїй кампанії він зробив ставку на безпеку: розгорнув військових на вулицях, посилив контроль у портах та ініціював масштабні рейди проти наркокартелів, які останніми роками перетворили Еквадор на один із найбільш криміналізованих регіонів Латинської Америки. Він також обіцяє економічне зростання, нові інвестиції та припинення віялових відключень електроенергії.

Його суперниця Луїза Гонсалес виступає за повернення до соціального курсу, що домінував у країні з 2007 до 2017 року під час правління її політичного наставника – Рафаеля Корреа. Вона обіцяє збільшення державної підтримки для бідних, інвестиції в освіту та охорону здоров’я, і водночас – нову стратегію боротьби з організованою злочинністю. Гонсалес критикує Нобоа за хаотичне управління та, за її словами, погіршення життя простих громадян.

Кампанія була напруженою, а обидва штаби закликали своїх прихильників до пильності, побоюючись можливих фальсифікацій. На кожній дільниці працювали десятки спостерігачів.

Результати голосування мають не лише внутрішнє значення – вибори в Еквадорі уважно стежать й у регіоні, адже вони можуть засвідчити загальний тренд: чи Латинська Америка продовжить повертатися до лівих урядів, чи зберігатиме курс на безпекові й ринкові реформи.

Нагадаємо

У суботу президент Еквадору Даніель Нобоа ввів режим надзвичайного стану у низці регіонів країни. Причиною такого кроку стало загострення ситуації з організованою злочинністю та зростання рівня насильства, пов’язаного з діяльністю наркокартелів. Указ поширюється на сім провінцій, зокрема й на столицю Кіто, і діятиме протягом двох місяців.

В Еквадорі оголошено надзвичайний стан через злочинність напередодні виборів