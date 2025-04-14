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В Эквадоре завершились выборы, которые определят курс страны

Киев • УНН

 • 2882 просмотра

Эквадорцы выбирали между Нобоа, обещающим борьбу с преступностью и экономический рост, и Гонсалес, которая стремится вернуть социальную политику времен Корреа. Явка избирателей превысила 80%.

В Эквадоре завершились выборы, которые определят курс страны

В Эквадоре завершилось голосование на президентских выборах, которые могут существенно изменить политический курс страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Эквадорцы выбирали между действующим президентом Даниэлем Нобоа – молодым реформатором, который обещает побороть преступность и стабилизировать экономику, и кандидатом от левых сил Луизой Гонсалес, которая стремится вернуть страну к социальной политике бывшего президента Рафаэля Корреа.

По данным Центральной избирательной комиссии Эквадора, голосование прошло спокойно, без инцидентов. Явка избирателей была высокой – более 80%. Подсчет голосов уже начат, а официальные результаты объявят после завершения обработки всех бюллетеней.

Нобоа, которому всего 37 лет, находится у власти более года. Он победил на внеочередных выборах после отставки предыдущего президента. В своей кампании он сделал ставку на безопасность: развернул военных на улицах, усилил контроль в портах и инициировал масштабные рейды против наркокартелей, которые в последние годы превратили Эквадор в один из самых криминализированных регионов Латинской Америки. Он также обещает экономический рост, новые инвестиции и прекращение веерных отключений электроэнергии.

Его соперница Луиза Гонсалес выступает за возвращение к социальному курсу, который доминировал в стране с 2007 по 2017 год во время правления ее политического наставника – Рафаэля Корреа. Она обещает увеличение государственной поддержки для бедных, инвестиции в образование и здравоохранение, и в то же время – новую стратегию борьбы с организованной преступностью. Гонсалес критикует Нобоа за хаотичное управление и, по ее словам, ухудшение жизни простых граждан.

Кампания была напряженной, а оба штаба призвали своих сторонников к бдительности, опасаясь возможных фальсификаций. На каждом участке работали десятки наблюдателей.

Результаты голосования имеют не только внутреннее значение – за выборами в Эквадоре внимательно следят и в регионе, ведь они могут засвидетельствовать общий тренд: продолжит ли Латинская Америка возвращаться к левым правительствам, или будет сохранять курс на безопасность и рыночные реформы.

Напомним

В субботу президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайного положения в ряде регионов страны. Причиной такого шага стало обострение ситуации с организованной преступностью и рост уровня насилия, связанного с деятельностью наркокартелей. Указ распространяется на семь провинций, в том числе и на столицу Кито, и будет действовать в течение двух месяцев.

В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение из-за преступности в преддверии выборов12.04.25, 22:45 • 2959 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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