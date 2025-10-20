Трамп назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі"

$41.640.00
19 жовтня, 18:24 • 37467 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 30181 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 62611 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 40079 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 40690 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 39787 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46313 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54482 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47895 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46702 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 62603 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 47850 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 128328 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 149467 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 172870 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Блогери
Піт Гегсет
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Франція
Херсонська область
Трамп назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі"

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Дональд Трамп публічно назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером нелегальної наркоторгівлі", звинувативши його у заохоченні виробництва наркотиків. Водночас Пентагон підтвердив знищення судна, пов'язаного з колумбійськими повстанцями, що призвело до загибелі трьох людей.

Трамп назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером нелегальної наркоторгівлі", а Пентагон підтвердив знищення судна, нібито пов'язаного з колумбійськими повстанцями. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

У неділю, 19 жовтня иіністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові завдали удару по судну, яке, за їхніми твердженнями, належало "Національно-визвольній армії" Колумбії та займалося контрабандою наркотиків, при цьому не надавши жодних доказів. В результаті атаки загинули троє людей.

За кілька годин до цього Трамп у соцмережі Truth Social назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі", який "заохочує масове виробництво наркотиків на плантаціях по всій країні".

Президент Густаво Петро з Колумбії - нелегальний наркобарон, який активно заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих плантаціях по всій Колумбії. Мета цього виробництва - продаж величезних обсягів наркотиків до США, що спричиняє смерть, руйнування та хаос

- написав американський лідер.

Він також оголосив, що США припинять усі виплати Колумбії.

Колумбія засудила висловлювання Трампа

Міністерство закордонних справ Колумбії охарактеризувало слова Трампа як образливі та такі, що прямо загрожують суверенітету країни. У заяві підкреслюється, що ці звинувачення є "надзвичайно серйозним кроком, який принижує гідність президента колумбійців".

За даними Reuters,  Колумбія раніше була одним із головних одержувачів американської допомоги у Західній півкулі, але цього року фінансування різко скоротили після закриття агентства USAID.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що під його керівництвом американські Військово-морські сили знищили "дуже великий підводний човен", який перевозив заборонені наркотики і рухався до США відомим транзитним маршрутом наркоторгівлі. Двох членів екіпажу вдалося взяти в полон. 

Віта Зеленецька

Новини Світу
