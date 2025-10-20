Трамп назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером нелегальної наркоторгівлі", а Пентагон підтвердив знищення судна, нібито пов'язаного з колумбійськими повстанцями. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

У неділю, 19 жовтня иіністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові завдали удару по судну, яке, за їхніми твердженнями, належало "Національно-визвольній армії" Колумбії та займалося контрабандою наркотиків, при цьому не надавши жодних доказів. В результаті атаки загинули троє людей.

За кілька годин до цього Трамп у соцмережі Truth Social назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі", який "заохочує масове виробництво наркотиків на плантаціях по всій країні".

Президент Густаво Петро з Колумбії - нелегальний наркобарон, який активно заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих плантаціях по всій Колумбії. Мета цього виробництва - продаж величезних обсягів наркотиків до США, що спричиняє смерть, руйнування та хаос - написав американський лідер.

Він також оголосив, що США припинять усі виплати Колумбії.

Колумбія засудила висловлювання Трампа

Міністерство закордонних справ Колумбії охарактеризувало слова Трампа як образливі та такі, що прямо загрожують суверенітету країни. У заяві підкреслюється, що ці звинувачення є "надзвичайно серйозним кроком, який принижує гідність президента колумбійців".

За даними Reuters, Колумбія раніше була одним із головних одержувачів американської допомоги у Західній півкулі, але цього року фінансування різко скоротили після закриття агентства USAID.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що під його керівництвом американські Військово-морські сили знищили "дуже великий підводний човен", який перевозив заборонені наркотики і рухався до США відомим транзитним маршрутом наркоторгівлі. Двох членів екіпажу вдалося взяти в полон.

