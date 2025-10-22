$41.740.01
Ексклюзив
16:59 • 3378 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
16:19 • 5430 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 10542 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 12537 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 20787 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 21820 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13324 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
13:10 • 12088 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10723 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 9480 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
США завдали удару по підозрюваному судну з наркотиками в Тихому океані

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Військові США атакували підозрюване у наркоторгівлі судно в Тихому океані біля Південної Америки. Це перша відома операція в рамках нового наступу проти контрабанди наркотиків, що вже охопив Карибський басейн.

США завдали удару по підозрюваному судну з наркотиками в Тихому океані

Американські військові атакували підозрюване у наркоторгівлі судно у водах Тихого океану біля Південної Америки. Це перша відома операція США у Тихому океані в рамках нового наступу проти контрабанди наркотиків, що вже зачепив Карибський басейн і викликав напруженість із Венесуелою та Колумбією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Удар по підозрюваному судну відбувся пізно у вівторок, повідомив агентству Reuters американський чиновник, який побажав залишитися анонімним. За його словами, на борту перебували кілька людей, яких підозрюють у контрабанді, однак деталі про збитки та затриманих наразі не розкриваються.

Трамп назвав президента Колумбії "лідером нелегальної наркоторгівлі"20.10.25, 04:26 • 4428 переглядiв

Операція стала частиною нового етапу боротьби США з наркоторгівлею, що вже включав щонайменше сім ударів у Карибському басейні. Паралельно у регіоні США нарощують військову присутність: есмінці з керованими ракетами, F-35, атомний підводний човен та близько 6500 військовослужбовців.

ВМС США знищили підводний човен з наркотиками, що прямував до країни - Трамп18.10.25, 23:33 • 11988 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Мобілізація
Сутички
Колумбія
Reuters
Венесуела
Південна Америка
Сполучені Штати Америки