США завдали удару по підозрюваному судну з наркотиками в Тихому океані
Київ • УНН
Військові США атакували підозрюване у наркоторгівлі судно в Тихому океані біля Південної Америки. Це перша відома операція в рамках нового наступу проти контрабанди наркотиків, що вже охопив Карибський басейн.
Американські військові атакували підозрюване у наркоторгівлі судно у водах Тихого океану біля Південної Америки. Це перша відома операція США у Тихому океані в рамках нового наступу проти контрабанди наркотиків, що вже зачепив Карибський басейн і викликав напруженість із Венесуелою та Колумбією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Удар по підозрюваному судну відбувся пізно у вівторок, повідомив агентству Reuters американський чиновник, який побажав залишитися анонімним. За його словами, на борту перебували кілька людей, яких підозрюють у контрабанді, однак деталі про збитки та затриманих наразі не розкриваються.
Операція стала частиною нового етапу боротьби США з наркоторгівлею, що вже включав щонайменше сім ударів у Карибському басейні. Паралельно у регіоні США нарощують військову присутність: есмінці з керованими ракетами, F-35, атомний підводний човен та близько 6500 військовослужбовців.
