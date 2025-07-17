Фестиваль Tomorrowland приймає перших відвідувачів попри масштабну пожежу

Перші - міжнародні - відвідувачі фестивалю Tomorrowland у Бельгії поступово прибувають до кемпінгу фестивалю DreamVille, після масштабної пожежі, яка знищила головну сцену і поставила під запитання, як проходитиме подія, пише УНН.

Деталі

"Я думаю, що є план Б", - заявив Марвін з Німеччини після прибуття.

"Tomorrowland - це не просто головна сцена; це більше, ніж це", - вказав він.

Кемпінг, як вказано, уже відкривається, хоча його відкриття планувалося лише об 11:00 за місцевим часом. Наразі єдина впевненість полягає в тому, що кемпінг відкриється, і що іноземних гостей продовжуватимуть приймати в Брюсселі, пише видання.

Це сталося після того, як головна сцена Tomorrowland була повністю знищена вчорашньою пожежею.

"Через серйозний інцидент та пожежу на головній сцені Tomorrowland, наша улюблена головна сцена була серйозно пошкоджена. Ми можемо підтвердити, що під час інциденту ніхто не постраждав", - вказали організатори.

Вони оголосили, що кемпінг DreamVille відкриється у четвер, 17 липня, "за планом і буде готовий до всіх відвідувачів DreamVille". Усі заходи Global Journey у Брюсселі та Антверпені, за повідомленням, "відбудуться за планом".

"Ми зосереджені на пошуку рішень для фестивальних вихідних (п'ятниця -субота - неділя)", - зазначили організатори напередодні.

Пожежна служба вже очистила територію, але залишається невизначеним, як проходитиме фестиваль. "Єдине, в чому ми впевнені, це відкриття (кемпінгу) DreamVille в Румсті та прийом (міжнародних відвідувачів фестивалю) в Брюсселі", - сказав речник Tomorrowland сьогодні вранці.

Фестиваль очікує 38 000 відвідувачів уже сьогодні.

В останній день кінофестивалю в Каннах стався блекаут: розслідують можливий підпал