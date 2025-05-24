В останній день кінофестивалю в Каннах стався блекаут: розслідують можливий підпал
Київ • УНН
Поліція розслідує можливий підпал, як основну причину відключення електроенергії в регіоні Приморські Альпи, включаючи Канни. Каннський кінофестиваль повідомив, що церемонія закриття відбудеться за планом.
Канни, де проходить всесвітньо відомий щорічний кінофестиваль, та частини півдня Франції постраждали від відключення електроенергії, поліція розслідує можливий підпал, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Французька поліція розслідує можливий підпал, який став основною причиною відключення електроенергії, що відбувся в регіоні Приморські Альпи на півдні Франції у суботу, включаючи Канни.
"Ми вивчаємо можливість навмисного підпалу", - сказав представник французької національної жандармерії, додавши, що на цьому етапі арештів не проводилося.
Раніше в суботу місцева влада регіону Приморські Альпи заявила, що західна частина регіону, включаючи Канни, постраждала від серйозного відключення електроенергії, і що RTE France працює над відновленням подачі електроенергії.
Каннський кінофестиваль повідомив, що церемонія закриття відбудеться, як і заплановано, у суботу ввечері.
"Палац фестивалів перейшов на незалежне електропостачання, що дозволяє всім запланованим заходам та показам, включаючи церемонію закриття, проходити за планом та у звичайних умовах", - ідеться у заяві.
У блекауті в Іспанії та Португалії винуватять залежність від сонячної енергії - FT01.05.25, 16:34 • 12443 перегляди