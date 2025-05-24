В последний день кинофестиваля в Каннах произошел блэкаут: расследуют возможный поджог
Киев • УНН
Полиция расследует возможный поджог, как основную причину отключения электроэнергии в регионе Приморские Альпы, включая Канны. Каннский кинофестиваль сообщил, что церемония закрытия состоится по плану.
Канны, где проходит всемирно известный ежегодный кинофестиваль, и части юга Франции пострадали от отключения электроэнергии, полиция расследует возможный поджог, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Французская полиция расследует возможный поджог, который стал основной причиной отключения электроэнергии, произошедшего в регионе Приморские Альпы на юге Франции в субботу, включая Канны.
"Мы изучаем возможность преднамеренного поджога", - сказал представитель французской национальной жандармерии, добавив, что на данном этапе арестов не проводилось.
Ранее в субботу местные власти региона Приморские Альпы заявили, что западная часть региона, включая Канны, пострадала от серьезного отключения электроэнергии, и что RTE France работает над восстановлением подачи электроэнергии.
Каннский кинофестиваль сообщил, что церемония закрытия состоится, как и запланировано, в субботу вечером.
"Дворец фестивалей перешел на независимое электроснабжение, что позволяет всем запланированным мероприятиям и показам, включая церемонию закрытия, проходить по плану и в обычных условиях", - говорится в заявлении.
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