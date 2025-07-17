Фестиваль Tomorrowland принимает первых посетителей, несмотря на масштабный пожар

Первые международные посетители фестиваля Tomorrowland в Бельгии постепенно прибывают в кемпинг фестиваля DreamVille, после масштабного пожара, который уничтожил главную сцену и поставил под вопрос, как будет проходить событие, пишет УНН.

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"Я думаю, что есть план Б", - заявил Марвин из Германии по прибытии.

"Tomorrowland - это не просто главная сцена; это больше, чем это", - указал он.

Кемпинг, как указано, уже открывается, хотя его открытие планировалось только в 11:00 по местному времени. Сейчас единственная уверенность заключается в том, что кемпинг откроется, и что иностранных гостей будут продолжать принимать в Брюсселе, пишет издание.

Это произошло после того, как главная сцена Tomorrowland была полностью уничтожена вчерашним пожаром.

"Из-за серьезного инцидента и пожара на главной сцене Tomorrowland, наша любимая главная сцена была серьезно повреждена. Мы можем подтвердить, что во время инцидента никто не пострадал", - указали организаторы.

Они объявили, что кемпинг DreamVille откроется в четверг, 17 июля, "по плану и будет готов ко всем посетителям DreamVille". Все мероприятия Global Journey в Брюсселе и Антверпене, по сообщению, "состоятся по плану".

"Мы сосредоточены на поиске решений для фестивальных выходных (пятница - суббота - воскресенье)", - отметили организаторы накануне.

Пожарная служба уже очистила территорию, но остается неопределенным, как будет проходить фестиваль. "Единственное, в чем мы уверены, это открытие (кемпинга) DreamVille в Румсте и прием (международных посетителей фестиваля) в Брюсселе", - сказал представитель Tomorrowland сегодня утром.

Фестиваль ожидает 38 000 посетителей уже сегодня.

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