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Колишню зірку збірної Бельгії Наїнголлана затримано у справі про контрабанду наркотиків

Колишню зірку збірної Бельгії Наїнголлана затримано у справі про контрабанду наркотиків

Київ • УНН

 • 32772 перегляди

Раджа Наїнголлан заарештований в рамках розслідування контрабанди наркотиків через порт Антверпена. Футболіст перебуває у камері тимчасового тримання, а його клуб "Локерен" підтвердив відсутність гравця на тренуванні.

Колишнього гравця збірної Бельгії та італійських "Роми" та "Інтера" Раджа Наінгголана в понеділок було взято під варту в рамках розслідування справи про контрабанду через порт Антверпена кокаїну.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на бельгійські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, колишній гравець збірної Бельгії Раджа Наїнгголан був взятий під варту в рамках розслідування розслідування справи про контрабанду через порт Антверпена кокаїну. В ході поліцейських рейдів, що пройшли вранці по всій країні, крім відомого футболіста, було затримано ще кількох людей.

Розслідування стосується передбачуваних випадків ввезення кокаїну з Південної Америки до Європи через Антверпенський порт та його поширення у Бельгії

- повідомили в прокуратурі Брюсселя. 

Також в прокуратурі підтвердили, що футболіст перебуває у камері тимчасового тримання.

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Доповнення

36-річний Раджа Наїнголлан в січні цього року перебрався із індонезійського "Бхаянгкара Соло" в клуб другого дивізіону Бельгії - "Локерен", за який встиг провести один матч, в якому забив один гол. В самому ж клубі заявили, що дізналися про затримання Наїнголлана через ЗМІ.

Клуб поважає презумпцію невинуватості і тому не може давати подальших коментарів. Ми можемо лише підтвердити, що гравець був відсутній на тренуванні сьогодні вранці. Тепер клуб хоче зосередитися виключно на завтрашньому важливому матчі проти "КАС Ейпен". Раджа Наїнголлан ні в якому разі не має права грати в цьому матчі

 Зазначимо, що Наїнголлан вже не вперше потрапляє в скандал. Зокрема, в жовтні 2022 року футболіст був відсторонений з "Антверпену" на невизначений термін після того, як був заарештований за водіння з простроченими водійськими правами, а потім за куріння електронної сигарети на лаві запасних.

У новорічну ніч з 2017 на 2018 рік Раджа опублікував у своєму інстаграмі відео, в якому в прямому ефірі пив алкоголь, курив та нецензурно висловлювався. За це він пізніше вибачився.

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Також футболіст зізнався, що палить, через що тодішній тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес не викликав півзахисника до лав збірної.

Я ніколи не приховував, що я маю цю звичку. Я курю і не соромлюся цього. Я знаю, що маю бути хорошим прикладом, у мене є діти… Але я просто футболіст, я роблю свою роботу. Всі знають, що я курю, цього не приховаєш, але я анітрохи не соромлюся. Я був розчарований, що мене не викликали після гарної гри на Євро. Завжди кажу чесно те, що думаю, так що ніколи не приховував своє розчарування. Напевно, тренер мав причини не викликати мене, але я живу далі і дивлюся вперед

- заявляв Наїнголлан у 2017 році.

В 2018 році бельгієць був помічений у міланському нічному клубі La Casa Loca в компанії з відомим італійським ведучим Фабріціо Короною. Один з вболівальників впізнав Наїнгголана та почав знімати його на відео. Вболівальник нагадав гравцю, що незабаром його чекає матч, після чого бельгієць показав в об'єктив камери середній палець.

У 2014 році ще під час виступів за італійський "Кальярі" Наїнгголан був доставлений у поліцію за насильство щодо своєї дружини Клаудії. У ході конфлікту на очах своєї дитини футболіст вдарив дружину, через що вона була госпіталізована.  

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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