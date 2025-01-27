Бывшая звезда сборной Бельгии Наинголлана задержана по делу о контрабанде наркотиков

Бывший игрок сборной Бельгии и итальянских «Ромы» и «Интера» Раджа Наингголана в понедельник был взят под стражу в рамках расследования дела о контрабанде через порт Антверпена кокаина.

Об этом сообщает ВВС с ссылкой на бельгийские СМИ, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, бывший игрок сборной Бельгии Раджа Наингголан был взят под стражу в рамках расследования расследования дела о контрабанде через порт Антверпена кокаина. В ходе полицейских рейдов, прошедших утром по всей стране, помимо известного футболиста, были задержаны еще несколько человек.

Расследование касается предполагаемых случаев ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через Антверпенский порт и его распространения в Бельгии - сообщили в прокуратуре Брюсселя.

Также в прокуратуре подтвердили, что футболист находится в камере временного содержания.

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Дополнение

36-летний Раджа Наинголлан в январе этого года перебрался из индонезийского «Бхаянгкара Соло» в клуб второго дивизиона Бельгии - «Локерен», за который успел провести один матч, в котором забил один гол. В самом же клубе заявили, что узнали о задержании Наинголлана через СМИ.

Клуб уважает презумпцию невиновности и поэтому не может давать дальнейших комментариев. Мы можем лишь подтвердить, что игрок отсутствовал на тренировке сегодня утром. Теперь клуб хочет сосредоточиться исключительно на завтрашнем важном матче против «КАС Эйпен». Раджа Наинголлан ни в коем случае не имеет права играть в этом матче говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Наинголлан уже не впервые попадает в скандал. В частности, в октябре 2022 года футболист был отстранен из «Антверпена» на неопределенный срок после того, как был арестован за вождение с просроченными водительскими правами, а затем за курение электронной сигареты на скамейке запасных.

В новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год Раджа опубликовал в своем инстаграме видео, в котором в прямом эфире пил алкоголь, курил и нецензурно выражался. За это он позже извинился.

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Также футболист признался, что курит, из-за чего тогдашний тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не вызвал полузащитника в ряды сборной.

Я никогда не скрывал, что у меня есть эта привычка. Я курю и не стесняюсь этого. Я знаю, что должен быть хорошим примером, у меня есть дети... Но я просто футболист, я делаю свою работу. Все знают, что я курю, этого не скроешь, но я нисколько не стесняюсь. Я был разочарован, что меня не вызвали после хорошей игры на Евро. Всегда говорю честно то, что думаю, так что никогда не скрывал свое разочарование. Наверное, тренер имел причины не вызывать меня, но я живу дальше и смотрю вперед - заявлял Наинголлан в 2017 году.

В 2018 году бельгиец был замечен в миланском ночном клубе La Casa Loca в компании с известным итальянским ведущим Фабрицио Короной. Один из болельщиков узнал Наингголана и начал снимать его на видео. Болельщик напомнил игроку, что вскоре его ждет матч, после чего бельгиец показал в объектив камеры средний палец.

В 2014 году еще во время выступлений за итальянский «Кальяри» Наингголан был доставлен в полицию за насилие в отношении своей жены Клаудии. В ходе конфликта на глазах своего ребенка футболист ударил жену, из-за чего она была госпитализирована.

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