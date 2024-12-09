Впервые без Месси и Роналду: названа символическая сборная лучших футболистов 2024 года
Киев • УНН
FIFPro представила символическую сборную 2024 года, в которую вошли 6 игроков "Реала" и 5 игроков "Манчестер Сити". Впервые с 2007 года в состав не попали Месси и Роналду.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала символическую сборную 2024 года. В частности, в нее вошли 6 игроков мадридского "Реала" и 5 игроков английского "Манчестер Сити", но снова за 19 лет в сборную не попал ни один украинский футболист и впервые с 2007 года не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду, передает УНН.
"Представляем 2024 FIFPro Men'S World11, выбранный 21 266 игроками. От игроков, для игроков", - написали в Федерации, представляя сборную.
Больше всего игроков в символическую сборную было выбрано от мадридского "Реала", в котором выступает украинский вратарь Андрей Лунин, шесть - защитники Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, полузащитники - Тони Кроос, который в этом сезоне завершил карьеру, и Джуд Беллингем, а также форварды - Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, который в этом году перешел в стан" сливочных "из"ПСЖ".
Далее идет "Манчестер Сити", из состава которого было выбрано 4 футболиста - вратаря Эдерсона, полузащитников Родри и Кевина Де Брюйне и форварда Эрлинга Холанда.
Также в состав попал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк.
Отметим, что футболистов выбирали за выступления прошлого сезона за период с 23 августа 2023 года по 14 июля 2024 года.
Дополнение
В прошлом сезоне мадридский "Реал" завоевал золотые медали внутреннего чемпионата, стал победителем Суперкубка Испании, а также в 15 раз завоевал победу в Лиге чемпионов. В том розыгрыше ЛЧ Килиан Мбаппе вместе с Гарри Кейном стал лучшим бомбардиром (по 8 голов у каждого), а Винисиус Жуниор стал игроком турнира.
Также в прошлом сезоне "Манчестер Сити" завоевал золото АПЛ, дошел до финала Кубка Англии, где уступил заклятому врагу "Манчестер Юнайтед", а в 1/4 ЛЧ вылетел от того же "реала".
Полузащитник "МанСити" Родри, кроме золота УПЛ, завоевал золотые медали Евро-2024 вместе с другим игроком из "Реала" Карвахалем, а также получил награду лучшего игрока Европы (Золотой мяч), опередив в финальном голосовании Винисиуса.
К слову, сборная Испании вместе с Карвахалем и Родри одержала победу в финале Евро сборную Англии, за которую выступает Джуд Беллингем.
Испанец Родри стал обладателем Золотого мяча-202428 окт. 2024, 22:55 • 18492 просмотра
К слову, в 2005 году FIFPro учредил ежегодные награды для футболистов: "Сборная мира", "Игрок года в мире" и "молодой игрок года". Именно в том году в сборную мира впервые и пока в единственный раз был выбран украинский игрок. Им стал украинский форвард Андрей Шевченко, который тогда выступал за итальянский "Милан".
Также стоит отметить, что впервые с 2007 года в сборную не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду.