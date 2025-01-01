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Масові заворушення в Брюсселі на Новий рік: поліція заарештувала 159 осіб

Масові заворушення в Брюсселі на Новий рік: поліція заарештувала 159 осіб

Київ • УНН

 • 31765 перегляди

У новорічну ніч у Брюсселі спалахнули масові заворушення, під час яких було підпалено 60 автомобілів та атаковано рятувальників. Поліція затримала 159 осіб та зафіксувала понад 1700 інцидентів по всьому місту.

Брюссель пізно вечері 31 грудня накрила хвиля заворушень. Напередодні Нового року демонстранти підпалили десятки автомобілів і закидали рятувальні служби коктейлями Молотова, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Повідомляється, що поліція заарештувала 159 осіб з 18:00 вівторка до 7:00 середи і відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту. Більшість заворушень відбулася в західних і південних районах Брюсселя.

За даними пожежної служби Брюсселя, згоріло щонайменше 60 автомобілів, а пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із запалювальною сумішшю, що в деяких випадках змусило їх відступити. Постраждалих немає.

"Це було справжнє божевілля, - сказав речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Деріу. "Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали пляшки із запальною сумішшю".

Опівночі в нічному небі затріщали феєрверки, попри заборону піротехніки в місті. Рано вранці в середу в центрі міста продовжували запускати сигнальні ракети і петарди, а в Ікселі мотоцикліст щонайменше один раз кинув феєрверк у перехожих.

Заворушення спалахнули, попри низку заходів влади, спрямованих на боротьбу зі злочинністю в новорічну ніч. Серед них - суперечлива комендантська година для осіб молодше 16 років в Андерлехті, перше в історії об'єднання шести поліцейських зон Брюсселя під центральним командуванням, а також залучення сотень додаткових поліцейських.

Тим часом, у другому за величиною місті Бельгії Антверпені також відбулися заворушення і пожежі, поліція зафіксувала 49 арештів.

Такі заворушення у Новий рік для Бельгії є вже "традиційними": у 2023 році в столиці було заарештовано понад 200 осіб, а в 2022 році - 160.

Нагадаємо

В Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп людей, які святкували Новий рік на Бурбон-стріт. Внаслідок інциденту 10 осіб загинули, 30 отримали поранення та були доставлені до місцевих лікарень.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
antverpenАнтверпен
briusselБрюссель
belhiiaБельгія

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