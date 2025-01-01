Масові заворушення в Брюсселі на Новий рік: поліція заарештувала 159 осіб

Брюссель пізно вечері 31 грудня накрила хвиля заворушень. Напередодні Нового року демонстранти підпалили десятки автомобілів і закидали рятувальні служби коктейлями Молотова, пише УНН з посиланням на Politico.

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Повідомляється, що поліція заарештувала 159 осіб з 18:00 вівторка до 7:00 середи і відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту. Більшість заворушень відбулася в західних і південних районах Брюсселя.

За даними пожежної служби Брюсселя, згоріло щонайменше 60 автомобілів, а пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із запалювальною сумішшю, що в деяких випадках змусило їх відступити. Постраждалих немає.

"Це було справжнє божевілля, - сказав речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Деріу. "Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали пляшки із запальною сумішшю".

Опівночі в нічному небі затріщали феєрверки, попри заборону піротехніки в місті. Рано вранці в середу в центрі міста продовжували запускати сигнальні ракети і петарди, а в Ікселі мотоцикліст щонайменше один раз кинув феєрверк у перехожих.

Заворушення спалахнули, попри низку заходів влади, спрямованих на боротьбу зі злочинністю в новорічну ніч. Серед них - суперечлива комендантська година для осіб молодше 16 років в Андерлехті, перше в історії об'єднання шести поліцейських зон Брюсселя під центральним командуванням, а також залучення сотень додаткових поліцейських.

Тим часом, у другому за величиною місті Бельгії Антверпені також відбулися заворушення і пожежі, поліція зафіксувала 49 арештів.

Такі заворушення у Новий рік для Бельгії є вже "традиційними": у 2023 році в столиці було заарештовано понад 200 осіб, а в 2022 році - 160.

Нагадаємо

В Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп людей, які святкували Новий рік на Бурбон-стріт. Внаслідок інциденту 10 осіб загинули, 30 отримали поранення та були доставлені до місцевих лікарень.