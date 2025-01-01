Массовые беспорядки в Брюсселе на Новый год: полиция арестовала 159 человек

Брюссель поздно вечером 31 декабря накрыла волна беспорядков. Накануне Нового года демонстранты подожгли десятки автомобилей и забросали спасательные службы коктейлями Молотова, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Сообщается, что полиция арестовала 159 человек с 18:00 вторника до 7:00 среды и отреагировала на более 1700 инцидентов по всему городу. Большинство беспорядков произошло в западных и южных районах Брюсселя.

По данным пожарной службы Брюсселя, сгорело по меньшей мере 60 автомобилей, а пожарных, которые пытались потушить пламя, забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью, что в некоторых случаях заставило их отступить. Пострадавших нет.

"Это было настоящее безумие, - сказал представитель пожарной службы Брюсселя Вальтер Дериу. "Мы были там, чтобы помочь, а в нас бросали бутылки с зажигательной смесью".

В полночь в ночном небе затрещали фейерверки, несмотря на запрет пиротехники в городе. Рано утром в среду в центре города продолжали запускать сигнальные ракеты и петарды, а в Икселе мотоциклист по меньшей мере один раз бросил фейерверк в прохожих.

Беспорядки вспыхнули, несмотря на ряд мер властей, направленных на борьбу с преступностью в новогоднюю ночь. Среди них - противоречивый комендантский час для лиц моложе 16 лет в Андерлехте, первое в истории объединение шести полицейских зон Брюсселя под центральным командованием, а также привлечение сотен дополнительных полицейских.

Тем временем, во втором по величине городе Бельгии Антверпене также произошли беспорядки и пожары, полиция зафиксировала 49 арестов.

Такие беспорядки в Новый год для Бельгии являются уже "традиционными": в 2023 году в столице было арестовано более 200 человек, а в 2022 году - 160.

Напомним

В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей, которые праздновали Новый год на Бурбон-стрит. В результате инцидента 10 человек погибли, 30 получили ранения и были доставлены в местные больницы.