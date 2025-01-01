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Наїзд авто на натовп у Новому Орлеані: 10 загиблих, 30 поранених

Київ • УНН

 • 24642 перегляди

В Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп людей, які святкували Новий рік на Бурбон-стріт. Внаслідок інциденту 10 осіб загинули, 30 отримали поранення та були доставлені до місцевих лікарень.

Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення в Новому Орлеані в США після того, як автомобіль в'їхав у великий натовп людей, які святкували Новий рік на знаменитій вулиці Бурбон-стріт, повідомляє влада, пише УНН з посиланням на WTXF-TV.

Деталі

Інцидент стався близько 3:15 ранку за місцевим часом на перехресті Бурбон-стріт і Ібервіль-стріт, повідомляє WGNO-TV та інші.

Міська влада Нового Орлеана заявила, що 30 поранених пацієнтів було доставлено до місцевих лікарень, а також повідомили про 10 летальних випадків.

"8-й округ зараз працює над інцидентом з масовими жертвами за участю транспортного засобу, який в’їхав у великий натовп на Канал і Бурбон-стріт", - повідомило на своєму веб-сайті NOLA Ready, міське агентство з підготовки до надзвичайних ситуацій.

У Новому Орлеані повідомляють про жертви через наїзд авто на натовп на популярній Бурбон-стріт01.01.25, 13:49 • 22940 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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