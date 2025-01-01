Наезд авто на толпу в Новом Орлеане: 10 погибших, 30 раненых

По меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в Новом Орлеане в США после того, как автомобиль въехал в большую толпу людей, которые праздновали Новый год на знаменитой улице Бурбон-стрит, сообщают власти, пишет УНН со ссылкой на WTXF-TV.

Детали

Инцидент произошел около 3:15 утра по местному времени на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль-стрит, сообщает WGNO-TV и другие.

Городские власти Нового Орлеана заявили, что 30 раненых пациентов были доставлены в местные больницы, а также сообщили о 10 летальных случаях.

"8-й округ сейчас работает над инцидентом с массовыми жертвами с участием транспортного средства, которое въехало в большую толпу на Канал и Бурбон-стрит", - сообщило на своем веб-сайте NOLA Ready, городское агентство по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

В Новом Орлеане сообщают о жертвах из-за наезда авто на толпу на популярной Бурбон-стрит